Сергій Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції. Що відомо про Князєва, читайте на Фактах ICTV.
Сергій Миколайович Князєв народився 18 жовтня 1971 року народження, має вчений ступінь і звання генерала поліції III рангу.
Має вищу юридичну освіту. Захистив кандидатську дисертацію в галузі юриспруденції.
Робота в поліції
У серпні 2016 року Сергій Князєв отримав звання генерала. З 10 листопада 2016 року був начальником департаменту карного розшуку Національної поліції України.
З 8 лютого 2017 року був призначений головою Національної поліції України.
Раніше працював у карному розшуку з 1995 року і пройшов шлях від оперуповноваженого в Білій Церкві до начальника управління карного розшуку в Київській області.
Крім того, Князєв очолював обласні управління поліції в Закарпатській і Рівненській областях, працював у Київській і Донецькій областях.
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Нагороди
За мужність і героїзм, проявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності України в грудні 2014 року він був нагороджений Орденом Данила Галицького.
Нагадаємо, раніше Сергій Князєв спростував інформацію, яка з’явилася у ЗМІ про те, що його колишня дружина Вікторія намагалася перевезти в Польщу незадекларовану велику суму євро.
Фото: Сергій Князєв