Сергій Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції. Що відомо про Князєва, читайте на Фактах ICTV.

Сергій Миколайович Князєв народився 18 жовтня 1971 року народження, має вчений ступінь і звання генерала поліції III рангу.

Має вищу юридичну освіту. Захистив кандидатську дисертацію в галузі юриспруденції.

Робота в поліції

У серпні 2016 року Сергій Князєв отримав звання генерала. З 10 листопада 2016 року був начальником департаменту карного розшуку Національної поліції України.

З 8 лютого 2017 року був призначений головою Національної поліції України.

Раніше працював у карному розшуку з 1995 року і пройшов шлях від оперуповноваженого в Білій Церкві до начальника управління карного розшуку в Київській області.

Крім того, Князєв очолював обласні управління поліції в Закарпатській і Рівненській областях, працював у Київській і Донецькій областях.

Читайте: Князєв подав у відставку з посади голови Нацполіції

Нагороди

За мужність і героїзм, проявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності України в грудні 2014 року він був нагороджений Орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, раніше Сергій Князєв спростував інформацію, яка з’явилася у ЗМІ про те, що його колишня дружина Вікторія намагалася перевезти в Польщу незадекларовану велику суму євро.

Фото: Сергій Князєв