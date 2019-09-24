Для розвитку Донбасу і відновлення економіки Донецької і Луганської областей на лінії фронту планують залучити міжнародні організації, а Росія заплатить компенсації після завершення війни.

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що для розвитку Донецької та Луганської областей на лінії фронту потрібно сконцентрувати там фінансові ресурси.

Він додав, що Україні не потрібні російські інвестиції, РФ просто виплатить компенсації після закінчення війни за завдані збитки.

Для відновлення економіки Донбасу планують залучити міжнародні організації, серед яких Світовий банк та ЄБРР.

– Мають бути створені умови для розвитку бізнесу за допомогою відповідного пакету заходів зі стимулювання малого та середнього бізнесу, перш за все, для створення інфраструктури та будівництва доріг, – сказав Данилюк.

Також необхідно, щоб на Донбасі почали працювати нові лікарні і школи.

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Він додав, що Україні не потрібні російські інвестиції.

За словами секретаря РНБО, зазначену концепцію розвитку регіону він передав уряду.

До слова, Олександр Данилюк заявив, що Росії не дадуть реалізувати план щодо федералізації Донбасу.