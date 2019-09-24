Україна нікому не дозволить через так званий особливий статус Донбасу впливати на внутрішню та зовнішню політику країни.

Секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв’ю іспанській газеті El Pais заявив, що один із найбільш суперечливих моментів переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі – різні інтерпретації особливого статусу.

– Російські ЗМІ трактують особливий статус як автономію так званих ДНР та ЛНР чи федералізацію, статус яких має бути закріплений у Конституції України. В українських медіа цей процес описують як децентралізацію, яка не передбачає внесення змін до Конституції, – пояснив він.

Читайте: Пристайко пояснив ключове питання у формулі Штайнмаєра

Водночас Данилюк наголосив, що Україна є суверенною державою, і тому нікому ззовні не дозволить впливати на свої рішення.

На його думку, Росія намагається розіграти карту з федералізацією, “але цей варіант не пройде”.

Раніше в МЗС заявили, що Україна буде розглядати миротворчу місію ООН як план Б, якщо Мінські домовленості не допоможуть закінчити війну на Донбасі.