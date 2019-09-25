Географічний центр Європи – місто Рахів, його відвідують тисячі туристів. Пляшки розкидані на берегах місцевої річки та винесені течією. Місцеві запевняють, що за туристами не встигають прибирати. Там, де відпочивали, там сміття і кидали.

Сміття звозять на рахівське сміттєзвалище. Цей полігон знайти досить просто – потрібно від’їхати від туристичного центру – і знайти вихід до річки.

Це сміттєзвалище з року в рік потрапляє до випусків новин, адже за всіма писаними і неписаними законами сміття не можна скидати поруч із водоймами.

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Але у заступника голови Рахова є паспорт з усіма печатками контролюючих органів. Він каже, що кидати сміття на березі річки можна.

Більше сипати нема куди, скрізь гори та річки – це як мантру чиновники повторюють з року в рік.

Вище в горах знаходиться курортне село Кваси, яке відоме своїми лікувальними мінеральними водами. Теж зі звалищем і теж на березі Тиси. Паспорт на полігон мають, а у місцевих чиновників ті ж самі виправдання.

В менших селах обходяться взагалі без сміттєзвалищ, просто викидають сміття в річку там де заманеться. Місцеві так і кажуть – прийде повінь і вода все забере.

Скільки сміття пливе з України до Євросоюзу спробували порахувати екологи, кілька років тому вони поперек ріки просто натягнули сітку – результати приголомшили. За тиждень накопилося 5 вантажівок зі сміттям.

Місто Вашарошнамень – найближчий угорський населений пункт до українського кордону на річці Тиса. На сполох тут почали бити ще з 2004 року – коли з України прибуло аж надто багато сміття.

Два роки тому річка вже перетворилася на суцільний потік із сміття. Тоді ловили його угорці не один тиждень.

Після цього уряд Угорщини створив та профінансував цілу технічну систему, яка одразу перед кордоном з Україною зможе виловлювати сміття.

Це все потім відправляється на переробку. Мешканці Рахова їм заздрять, адже з їхнього сміття угорці потім отримують гроші та тепло.

Досвід угорців спробували перейняти і в Україні. В селі Невицьке, що неподалік Ужгорода тепер є своя сортувальна станція. Щосуботи станція приймає від населення вторсировину на переробку.

Але недалеко від сортувальної станції все рівно розкидане сміття. Місцеві кажуть, що не прибирають, бо за пляшки не платять гроші як за кордоном.

Через сміття вже виник міжнародний скандал. Угорщина направила Україні попередження. Після цього на закарпатські сміттєзвалища ринули комісії.

Річку та сміттєзвалище вирішили розділити земляним валом. Але за півроку його так і не збудували. 900 тис. грн у бюджеті Рахова немає, а область грошей не дає.

Поки українці вирішують, що робити далі, угорцям залишається тільки рахувати скільки і чого припливло з сусідньої країни.

Те, що здається неважливим зовсім скоро може обернутися для України мільйонними штрафами. Наступна велика порція сміття з України може стати тією останньою краплею, яка переповнить угорське терпіння.

Нагадаємо, на Закарпатті вже майже місяць взагалі не вивозять сміття з усього Виноградівського району.