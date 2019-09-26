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Факти / Україна

Екс-голова Нацполіції Князєв став радником Авакова

Екс-очільник Нацполіції України Сергій Князєв став радником міністра внутрішніх справ Асена Авакова.

Екс-голова Нацполіції Князєв став радником Авакова

Екс-голова Нацполіції Сергій Князєв працюватиме на посаді радника міністра внутрішніх справ Асена Авакова та буде членом колегії МВС.

Читайте: Хто такий Сергій Князєв: біографія глави Нацполіції

Міністр наголосив, що рішення про відставку Сергія Князєва – це плановий крок, який не обумовлений негативними факторами та брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції.

– Я хочу подякувати Князєву за роки праці в поліції взагалі та на посаді голови Національної поліції. Ми всі пам’ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, у непрості часи на Закарпатті та Рівненщині. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% – це особиста заслуга Сергія Князєва та команди,  – зазначив Арсен Аваков.

Нагадаємо, 24 вересня Сергій Князєв подав у відставку з посади голови Національної поліції України.

Джерело: МВС

Фото: Нацполіція

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