Екс-очільник Нацполіції України Сергій Князєв став радником міністра внутрішніх справ Асена Авакова.

Екс-голова Нацполіції Сергій Князєв працюватиме на посаді радника міністра внутрішніх справ Асена Авакова та буде членом колегії МВС.

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Міністр наголосив, що рішення про відставку Сергія Князєва – це плановий крок, який не обумовлений негативними факторами та брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції.

– Я хочу подякувати Князєву за роки праці в поліції взагалі та на посаді голови Національної поліції. Ми всі пам’ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, у непрості часи на Закарпатті та Рівненщині. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% – це особиста заслуга Сергія Князєва та команди, – зазначив Арсен Аваков.

Нагадаємо, 24 вересня Сергій Князєв подав у відставку з посади голови Національної поліції України.