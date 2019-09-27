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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Бізнес в Україні можна буде вести з інших країн – Федоров

За допомогою проекту Електронне резидентство іноземці зможуть вести бізнес в України з інших країн.

Бізнес в Україні можна буде вести з інших країн – Федоров

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації розповів про те, що в іноземців буде можливість вести бізнес в Україні не приїжджаючи сюди.

Це має стати можливим завдяки реалізації проекту Електронне резидентство.

– Ми хочемо, щоб в Україні було зручно відкрити компанію, було зручно відкрити рахунок в банку, не приїжджаючи в нашу країну – отримати ID-картку в посольстві, і щоб була можливість вести тут бізнес, – сказав Федоров.

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За його словами, вже ведеться активна робота над зазначеним проектом, написаний указ президента.

До слова, стало відомо про головні цілі у реалізації Держави у смартфоні.

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