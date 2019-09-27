Юлія Мендель заявила, що вона не штовхала журналіста Сергія Андрушка, який хотів задавати питання Володимиру Зеленському.

Прес-секретар Юлія Мендель заявила, що вона не штовхала журналіста Сергія Андрушка, як повідомляли раніше ЗМІ.

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Мендель закликала всіх перевіряти інформацію.

– На відео видно, що я його не штовхала і не металася, а зупиняла, – написала вона.

За її словами, в США журналіст не може підходити до першої особи інакше його заарештують.

Нагадаємо, українські медіа поширили інформацію про те, що Мендель завадила Андрушку поставити запитання керівнику Офісу президента Андрію Богдану та Володимиру Зеленському, відштовхнувши його в сторону.