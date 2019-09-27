PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Перевіряйте інформацію: Мендель про “напад” на журналіста

Юлія Мендель заявила, що вона не штовхала журналіста Сергія Андрушка, який хотів задавати питання Володимиру Зеленському.

Перевіряйте інформацію: Мендель про “напад” на журналіста

Прес-секретар Юлія Мендель заявила, що вона не штовхала журналіста Сергія Андрушка, як повідомляли раніше ЗМІ.

Читайте: Що відомо про прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель

Мендель закликала всіх перевіряти інформацію.

– На відео видно, що я його не штовхала і не металася, а зупиняла, – написала вона.

За її словами, в США журналіст не може підходити до першої особи інакше його заарештують.

Нагадаємо, українські медіа поширили інформацію про те, що Мендель завадила Андрушку поставити запитання керівнику Офісу президента Андрію Богдану та Володимиру Зеленському, відштовхнувши його в сторону.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

зеленский
Тарифи, курс долара і рішення Ради – що впливає на рейтинг Зеленського
Зеленський мене виправдав – Трамп про звинувачення у тиску
Зеленський мене виправдав – Трамп про звинувачення у тиску
зеленський генсек оон
Зеленський обговорив гуманітарну підтримку України з генсеком ООН
Дональд Трамп
Трамп намагався приховати тиск на Україну – Пелосі
Фальшива новина: реакція Трампа на скаргу через розмову з Зеленським
Фальшива новина: реакція Трампа на скаргу через розмову з Зеленським
Зустріч Зеленського з бондхолдерами
МВФ підтримує ініціативи української влади – Зеленський
Треба було наймати лікаря: реакція соцмереж на стенограму Зеленського і Трампа
Треба було наймати лікаря: реакція соцмереж на стенограму Зеленського і Трампа
Процедуру імпічменту Трампа не скасують: чому стенограма посилить дії демократів
Процедуру імпічменту Трампа не скасують: чому стенограма посилить дії демократів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка