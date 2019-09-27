Джерела видання НВ повідомляють, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив покинути посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.

Співрозмовник видання повідомляє, що першою причиною звільнення секретаря РНБО став голова Офісу президента Андрій Богдан, мовляв керівник ОП намагався впливати на рішення РНБО.

Другою причиною стало ймовірне бажання Ігоря Коломойського збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію Приватбанку.

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– Війна серйозна, — заявило джерело.

Нагадаємо, в Офісі президента України повідомили, що голова РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку. Президент розгляне її після повернення в Україну.