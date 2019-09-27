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Факти / Україна / Політика

ЗМІ назвали можливі причини відставки Данилюка

Джерела видання НВ повідомляють, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив покинути посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.

ЗМІ назвали можливі причини відставки Данилюка

Співрозмовник видання повідомляє, що першою причиною звільнення секретаря РНБО став голова Офісу президента Андрій Богдан, мовляв керівник ОП намагався впливати на рішення РНБО.

Другою причиною стало ймовірне бажання Ігоря Коломойського збільшити свій вплив на українську політику і отримати компенсацію за націоналізацію Приватбанку.

Читайте: Директор Укравтодору Славомір Новак подав у відставку

Війна серйозна, — заявило джерело.

Нагадаємо, в Офісі президента України повідомили, що голова РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку. Президент розгляне її після повернення в Україну.

Джерело: Новое время

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