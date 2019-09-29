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Факти / Україна

У Києві через футбол обмежать роботу метро

У Києві 29 вересня через проведення футбольного матчу можливі деякі зміни у роботі метро.

У Києві через футбол обмежать роботу метро

У Києві 29 вересня відбудеться футбольний матч між командами Динамо (Київ) та Дніпро-1 (Дніпро), через це можливі обмеження руху столичного метро.

Читайте: Схема метро Києва 2019: станції, пересадки та години роботи

Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

Раніше Факти ICTV писали, що  у київському метрополітені розпочалися роботи із запровадження комплексів для придбання електронних квитків.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: УНІАН

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