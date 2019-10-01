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Факти / Україна

Малому бізнесу переживати не треба: Маркарова про подальшу роботу ФОПів

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що малим підприємцям хвилюватися не потрібно, а ось у середніх та великих бізнесменів, які ухиляються від сплати податків під прикриттям малих підприємств, будуть проблеми.

Оксана Маркарова

Для уряду малий бізнес та мікробізнес є пріоритетом, а ось “великим потрібно створити рівні умови, правила гри – і вони справляться самі”.

– Ми маємо підтримати малих підприємців, щоб вони мали шанс зрости до середніх. Через рік не буде старої ДФС, її вже немає, є нова. Малому бізнесу переживати не треба. Переживати треба великому та середньому бізнесу, який використовує ФОПи, аби не платити податки, – заявила в ефірі Свободи слова на ICTV міністр фінансів Оксана Маркарова.

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І навіть з великими підприємцями держава вчинить гуманно, надавши їм час на перебудову бізнес-моделі, щоб вони працювали у правовому полі.

До речі, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що уряд не має наміру підвищувати податки.

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