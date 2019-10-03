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Факти / Україна

Зниження штрафів за зарплати у конвертах: Рада ухвалила закон за основу

Народні депутати в першому читанні підтримали внесення правок до Кодексу законів про працю, які передбачають значне скорочення штрафів для роботодавців за зарплати в конвертах.

Зарплата в конверті

Верховна Рада голосами 288 народних депутатів ухвалила за основу законопроект №1233 про зниження штрафів для роботодавців за порушення трудового законодавства.

Автор законопроекту, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, представляючи документ у парламенті, заявив, що в ньому пропонується суттєве зниження штрафів – зі 100 мінімальних зарплат до восьми, з десяти до двох тощо.

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Про що йдеться у пояснювальній записці:

  • для роботодавця, який вперше взяв співробітника без трудового договору, оформив на неповний робочий день, хоча фактично він працює цілий день, або виплатив зарплату без сплати ЄСВ, – письмове попередження замість штрафу;
  • у разі повторного порушення застосовується штраф (максимальний розмір – в восьмикратному розмірі до мінімальної зарплати замість нинішніх 100 мінімальних зарплат);
  • за недопуск до перевірки з питань законодавства про працю – зменшення штрафу з 100 мінімальних зарплат до восьми.

Нагадаємо, в 2016 році Верховна Рада збільшила штрафи за порушення трудового законодавства.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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