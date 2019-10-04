Найближчим часом Верховна Рада не заборонятиме ФОПам надавати послуги.

Глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що як варіант для боротьби з ухиленням від сплати податків розглядають можливість заборони ФОПам надавати послуги.

Наразі не йдеться про введення відповідної заборони найближчим часом. Слова про неї вирвали з контексту інтерв’ю.

– Йдеться про те, як збільшити ліміт для третьої групи платників. Це слушна ідея. Однак існує проблема — зараз третя група ФОП використовується великим бізнесом для уникання сплати ПДФО та ЄСВ, – повідомив Гетманцев.

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Він додав, що розглядається варіант введення відповідних запобіжників, проте з ними іще не визначилися.

Нагадаємо, 3 жовтня з’явилася інформація, що для фізичних осіб-підприємців можуть ввести обмеження у наданні послуг.

Джерело: Данило Гетманцев