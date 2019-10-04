Моделі, дружини та інстаграм-блогерки допомагають з роботою у Верховній Раді новообраним депутатам. Хто стали помічниками нардепів і чим повинна займатися людина на цій посаді, читайте в матеріалі.

Один нардеп може мати до 31 помічника, ним може стати громадянин України з середньою спеціальною чи вищою освітою. Важлива умова – вільне володіння державною мовою.

До чотирьох помічників нардеп може оформити в штат, інші працюють на громадських засадах.

На штатних помічників з державного бюджету виділяється приблизно 40 тис. грн у місяць.

Депутат сам вирішує, чи всю цю суму платити одному помічнику, чи розбити на декількох.

Що робить помічник депутата

Помічник має допомагати депутату в законотворчій роботі, обробляти звернення громадян, організовувати комунікацію.

– Для цієї посади важливо вміти працювати з законопроектами, доопрацьовувати їх, дивитись і показувати, які ризики несе той чи інший законопроект. Друга сфера – це документообіг, – пояснює політик Андрій Парубій.

Кого обрали помічниками депутати цього скликання:

Миколі Тищенку на платній основі допомагає 22-річна фотомодель Мар’яна Михолап. Вона брала участь у відборі на конкурс Міс Україна. У 2017 році закінчила факультет економічної кібернетики.

Депутат від Слуги народу Ростислав Тістик із Львівської області обрав у помічниці 23-річну інстаграм-блогерку Ольгу Гадовську.

А його однопартійцеві Олексію Мовчану, допомагає 24-річна танцівниця Валерія Гриценко. Останнім часом дівчина шукала роботу організатора свят, але пішла працювати в Раду.

Окрема частина помічників – родичі нардепів чи їхніх друзів. Син першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра Микита працює помічником народного депутата Юрія Киселя.

Екс-кварталівець Юрій Корявченков помічницею на громадських засадах зробив власну дружину, а Марина Нікітіна – влаштувала свого чоловіка помічником на платній основі.

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Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія такий вибір однопартійців не підтримує, і каже, що своїх помічників перевіряв навіть на поліграфі.

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