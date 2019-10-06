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Факти / Україна / Політика

Трамп не висував вимоги в обмін на зустріч – Зеленський

Президент США Дональд Трамп не висував жодних вимог для проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп не висував вимоги в обмін на зустріч – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп не просив його розпочати розслідування справи, в якій фігурує американський екс-віце-президент Джо Байден, в обмін на зустріч.

Він також підтвердив, що жодних інших вимог Трамп не висував.

– На мене не тиснули, і жодні попередні умови висунуті не були, – сказав Зеленський.

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Президент України нагадав, що він не має права ініціювати будь-які розслідування.

До слова, Міністерство юстиції США не побачило порушень в опублікованій стенограмі телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Джерело: Kyodo

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