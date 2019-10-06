Президент США Дональд Трамп не висував жодних вимог для проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп не просив його розпочати розслідування справи, в якій фігурує американський екс-віце-президент Джо Байден, в обмін на зустріч.
Він також підтвердив, що жодних інших вимог Трамп не висував.
– На мене не тиснули, і жодні попередні умови висунуті не були, – сказав Зеленський.
Читайте: Трамп не хотів проводити телефонну розмову із Зеленським – ЗМІ
Президент України нагадав, що він не має права ініціювати будь-які розслідування.
До слова, Міністерство юстиції США не побачило порушень в опублікованій стенограмі телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
Джерело: Kyodo