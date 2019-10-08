Генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус призначив керівників ще трьох напрямків – з безпеки, HR-менеджменту та комунікацій.
В Укроборонпромі оновлено керівний склад.
Гендиректор Айварас Абромавичус призначив:
- Костянтина Бушуєва – заступником генерального директора з безпеки (з грудня 2015 року до серпня 2019 року був заступником голови Нацполіціі);
- Віталія Пахомова – директором HR-департаменту;
- Володимира Бируля – начальником управління комунікацій.
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Абромавичус оновив керівний склад Укроборонпрому / 3 фотографии
У Абромавичуса, крім Бушуєва, є ще сім заступників.
Нагадаємо, до 2025 року Укроборонпром планує збільшити обсяги експорту озброєнь вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу у п’ять разів.