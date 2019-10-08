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Факти / Україна

Абромавичус оновив керівний склад Укроборонпрому

Генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус призначив керівників ще трьох напрямків – з безпеки, HR-менеджменту та комунікацій.

Укроборонпром

В Укроборонпромі оновлено керівний склад.

Гендиректор Айварас Абромавичус призначив:

  • Костянтина Бушуєва – заступником генерального директора з безпеки (з грудня 2015 року до серпня 2019 року був заступником голови Нацполіціі);
  • Віталія Пахомова – директором HR-департаменту;
  • Володимира Бируля – начальником управління комунікацій.

Читайте: Перевірку Укроборонпрому проведе міжнародна аудиторська компанія

  • Абромавичус оновив керівний склад Укроборонпрому
  • Абромавичус оновив керівний склад Укроборонпрому
  • Абромавичус оновив керівний склад Укроборонпрому
  • Абромавичус оновив керівний склад Укроборонпрому
  • Абромавичус оновив керівний склад Укроборонпрому
  • Абромавичус оновив керівний склад Укроборонпрому
Абромавичус оновив керівний склад Укроборонпрому / 3 фотографии

У Абромавичуса, крім Бушуєва, є ще сім заступників.

Нагадаємо, до 2025 року Укроборонпром планує збільшити обсяги експорту озброєнь вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу у п’ять разів.

Джерело: Укроборонпром

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