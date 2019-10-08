Генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус призначив керівників ще трьох напрямків – з безпеки, HR-менеджменту та комунікацій.

В Укроборонпромі оновлено керівний склад.

Гендиректор Айварас Абромавичус призначив:

Костянтина Бушуєва – заступником генерального директора з безпеки (з грудня 2015 року до серпня 2019 року був заступником голови Нацполіціі);

– заступником генерального директора з безпеки (з грудня 2015 року до серпня 2019 року був заступником голови Нацполіціі); Віталія Пахомова – директором HR-департаменту;

– директором HR-департаменту; Володимира Бируля – начальником управління комунікацій.

Читайте: Перевірку Укроборонпрому проведе міжнародна аудиторська компанія











Абромавичус оновив керівний склад Укроборонпрому / 3 фотографии

У Абромавичуса, крім Бушуєва, є ще сім заступників.

Нагадаємо, до 2025 року Укроборонпром планує збільшити обсяги експорту озброєнь вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу у п’ять разів.