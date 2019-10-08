Росія створює перепони, щоб затягнути процес врегулювання ситуації на Донбасі, заявив Дмитро Разумков.

Представники так званих “ДНР” і “ЛНР” змінили свою позицію щодо досягнутих домовленостей у Мінську.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми бачимо зміну позиції у представників так званих “ДНР” і “ЛНР”, я впевнений, що створюватимуться й інші перепони, щоб затягнути цей процес… бо дехто на цьому непогано заробляє як в економічному, та і в політичному сенсі, — повідомив Разумков.

Спікер парламенту також розповів про червоні лінії України щодо проведення виборів на Донбасі.

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– Якщо ми говоримо про безпекову складову – це одна з основних передумов для проведення виборів. Тому що провести вибори, коли там будуть озброєнні люди, це будуть не вибори. Там має бути доступ українських партій, там мають бути українські ЗМІ, — підкреслив Разумков.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія не зацікавлена у проведенні зустрічі у нормандському форматі.