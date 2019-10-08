Президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у проведенні нормандського саміту та врегулюванні ситуації на Донбасі.

Росія на переговорах у Мінську постійно підвищує ставки і викидає нові умови, тому що не зацікавлена у проведенні зустрічі у нормандському форматі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Напевно, це пов’язано з тим, що Україна виконала дві існуючих умови – припинила стріляти і заговорила про цю злощасну формулу Штайнмаєра. Відчуваючи, що тиск збільшується, що Україна робить певні реальні кроки, Росія вимушена шукати нові підстави для того, щоб не проводити зустріч лідерів нормандської четвірки. Франція і Німеччина готові, а Росія постійно пропонує новий набір дат.

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Пристайко додав, що Володимир Путін не хотів би врегулювання ситуації на Донбасі, бо вона його влаштовує.

– Ті 1,5-2 млрд, які він витрачає, для того, щоб тримати нас з вами усіх прив’язаними до себе – так, як він це робить у Придністров’ї, в Абхазії та Осетії – це його, мені здається, влаштовує.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявляв, що зустріч нормандської четвірки може відбудуться у кінці жовтня.