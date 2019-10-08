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Факти / Україна / Суспільство

Скільки витратять на перепис населення України в 2020 році

На перепис населення у 2020 році витратять 3,43 млрд грн.

перепис населення

В уряді переконані, що проведення перепису населення допоможе більш ефективно витрачати державні кошти у майбутньому.

Крім того, Міністерство фінансів виступає за відкриття статистичних даних, які отримають як від перепису населення, так і від інших статистичних спостережень.

Читайте: Перепис населення України: як проводять і чого очікувати

На інші статистичні дослідження планують виділити 10,6 млн грн. Оскільки у 2020 році продовжать обстеження умов життя домогосподарств.

Щоб мотивувати домогосподарства до участі у ньому, кожне із них отримає щоквартальну плату за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя.

Такі видатки у 2020 році додатково обійдуться бюджету у 7,3 млн грн.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет виступив з пропозицією провести електронний перепис населення.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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