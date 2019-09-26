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Факти / Україна / Політика

Дубілет запропонував провести електронний перепис населення

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет виступив з пропозицією провести електронний перепис населення.

Дмитро Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував провести електронний перепис населення, об’єднавши всі державні реєстри з даними про українців в один.

– Нещодавно колеги з Держстату принесли мені бюджет цього проекту – на сьогодні він складає 5 млрд грн. Набагато ефективніше і простіше зробити так званий електронний перепис населення, просто шляхом об’єднання всіх цих реєстрів, – заявив Дубілет.

Читайте: Перепис населення України: як проходить і чого очікувати

Він додав, що в Україні достатньо комп’ютерних ресурсів, які дозволять не витрачати на перепис населення занадто великий бюджет.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні мають намір провести пробний перепис населення лише у двох регіонах.

Фото: Марія Підвисоцька

Джерело: УНІАН

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