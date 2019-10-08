На п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції українці провели акцію на підтримку нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років за нібито вбивство журналіста Андреа Роккеллі.
Українці, які зібралися на фестивалі УКРO-2019 у Венеції, “об’єдналися в думці про те, що нацгвардієць Віталій Марків не винен”, розповіла волонтерка з Італії Леся Цибак.
Учасники акції тримали плакати з написом FreeMarkiv.
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Активістка наголосила, що небайдужі українці до кінця боротимуться за те, аби його виправдали.
У Венеції українці влаштували акцію на підтримку нацгвардійця Марківа / 3 фотографии
Нагадаємо, 12 липня Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років в’язниці за сприяння в убивстві італійського кореспондента
Джерело: Леся Цибак
Фото: Леся Цибак
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