На п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції українці провели акцію на підтримку нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років за нібито вбивство журналіста Андреа Роккеллі.

Українці, які зібралися на фестивалі УКРO-2019 у Венеції, “об’єдналися в думці про те, що нацгвардієць Віталій Марків не винен”, розповіла волонтерка з Італії Леся Цибак.

Учасники акції тримали плакати з написом FreeMarkiv.

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Активістка наголосила, що небайдужі українці до кінця боротимуться за те, аби його виправдали.











У Венеції українці влаштували акцію на підтримку нацгвардійця Марківа / 3 фотографии

Нагадаємо, 12 липня Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років в’язниці за сприяння в убивстві італійського кореспондента

Джерело: Леся Цибак

Фото: Леся Цибак