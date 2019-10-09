В Єдиному державному реєстрі декларацій з’явилися відомості про доходи голови Харківської ОДА Юлії Світличної.
Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична подала декларацію кандидата на посаду в Раді національної безпеки і оборони України.
Світлична претендує на посаду заступника секретаря РНБО.
У декларації Світлична вказала, що зберігає готівкою $20 тис., €7 тис. і 100 тис. грн.
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За рік на посаді глави ХОДА вона заробила 214 тис. грн, і ще задекларувала 261 тис. грн як подарунок.
Також Світлична є власницею двох квартир у Харкові і автомобіля Peugeot 2008.
Нагадаємо, народний депутат від фракції Слуга народу Олексій Кучер подав декларацію кандидата на посаду голови Харківської ОДА.