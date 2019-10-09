PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Світлична подала декларацію кандидата на посаду в РНБО

В Єдиному державному реєстрі декларацій з’явилися відомості про доходи голови Харківської ОДА Юлії Світличної.

Світлична подала декларацію кандидата на посаду в РНБО

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична подала декларацію кандидата на посаду в Раді національної безпеки і оборони України.

Світлична претендує на посаду заступника секретаря РНБО.

У декларації Світлична вказала, що зберігає готівкою $20 тис., €7 тис. і 100 тис. грн.

Читайте: Нардеп Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави КМДА

За рік на посаді глави ХОДА вона заробила 214 тис. грн, і ще задекларувала 261 тис. грн як подарунок.

Також Світлична є власницею двох квартир у Харкові і автомобіля Peugeot 2008.

Нагадаємо, народний депутат від фракції Слуга народу Олексій Кучер подав декларацію кандидата на посаду голови Харківської ОДА.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка