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Факти / Україна / Політика

56 законів і 209 законопроектів – Разумков підсумував роботу Ради за 50 днів

Голова Верховної Ради України підвів підсумки роботи парламенту за 50 днів і подякував нардепам за роботу в турборежимі.

56 законів і 209 законопроектів – Разумков підсумував роботу Ради за 50 днів

На пленарному засіданні спікер Верховної Ради України сказав, що робота депутатів у турборежимі виявилася досить продуктивною.

– Ми з вами досить плідно працюємо і живемо в турборежимі, за що я вдячний. Тепер ми можемо підсумувати перші 50 днів роботи, – сказав Разумков.

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Політики за цей проміжок часу розглянули 209 законопроектів та ухвалили в цілому 56 законів.

– Я думаю, що з такою швидкістю навряд чи зможе позмагатися будь-яка з ВР України, яка була раніше, – підкреслив спікер.

Нагадаємо, цього тижня парламентарії перейдуть до планової роботи, відмовившись від турборежима.

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