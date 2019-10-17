Нова кнопка для голосування не скоро з’явиться у Верховній Раді, оскільки існують проблеми з фінансуванням.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу заявив, що впровадження нової кнопки для голосування у парламенті не варто чекати найближчим часом.
За його словами, у зазначеному проекті наразі існують проблеми з фінансуванням.
– Ми говоримо про кнопку, яка реагуватиме на біометричні дані людини і це унеможливить кнопкодавство, – уточнив Разумков.
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Спікер Верховної Ради додав, що встановлення нової кнопки – це те, що обов’язково потрібно зробити.
До слова, за перші 50 днів роботи Верховна Рада розглянула 209 законопроектів та ухвалила 56 законів в цілому.
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