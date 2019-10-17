Сайт Миротворець не може бути закритий Верховною Радою, оскільки у неї немає відповідних повноважень.

Сайт Миротворець закликали закрити у моніторинговій місії ООН, проте Верховна Рада не робитиме цього.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу заявив, що у парламенту немає повноважень для припинення діяльності бази Миротворець.

– Парламент не може долучатися до таких процесів – закривати як інформаційні, так і інші сайти. У нас таких повноважень немає, і я не впевнений, що вони потрібні Верховній Раді, – сказав Разумков.

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Він також закликав усі українські сайти працювати без порушень законодавства та не шкодити інтересам держави і додав, що потрібно звертати увагу на зауваження поважних моніторингових місій.

До слова, нещодавно у базі Миротворець опинився популярний український співак Олег Винник.