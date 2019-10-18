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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Легалізація грального бізнесу: урядовий законопроект уже в Раді

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект закону №2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Гральний бізнес

Урядовий законопроект №2285 щодо легалізації грального бізнесу 18 жовтня зареєстровано в парламенті.

Цим документом Кабмін пропонує:

  • обмежити кількість ліцензій, гральних закладів та обладнання;
  • розміщувати гральні закладів лише на території готелів (класу 3-5 зірки – для залів гральних автоматів та класу 5 зірок – для казино);
  • обов’язкову верифікацію гравців під час прийому ставок/виплати виграшів та реєстрацію виграшів у Системі онлайн-моніторингу, яка адмініструється податковою службою;
  • обов’язкову сертифікацію грального обладнання;
  • посилення відповідальності за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії;
  • платежі за ліцензії спрямовувати на розвиток спорту, медицини та культури.

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В уряді запевнють, що легалізація грального бізнесу поповнить бюджет на 5 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський раніше завив, що легалізація грального бізнесу допоможе прибрати відповідні нелегальні заклади з вулиць.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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