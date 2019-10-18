PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Подання на Дубневича вже в парламенті – Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка запевнив, що подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича вже у Верховній Раді.

Ярослав Дубневич

Подання на нардепа Ярослава Дубневича зареєстроване у парламенті 17 жовтня, повідомив на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності генпрокурор Руслан Рябошапка.

– Воно було зареєстроване, вчора (17 жовтня – Ред.) було подане до парламенту. Де воно у вас в парламенті – це вже не до мене питання. Є у нас підтвердження, що воно вже у Верховній Раді, – наголосив він.

Читайте: Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Нагадаємо, 17 жовтня Руслан Рябошапка заявив, що направив подання в парламент про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата дев’ятого скликання Ярослава Дубневича.

За його словами, проти нього зібрано достатньо доказів для повідомлення підозри по ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

ФотоЯрослав Дубневич

Джерело: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бюджет
Коли уряд подасть в Раду оновлений держбюджет – дата
Рада ухвалила в першому читанні закон про створення незалежного оператора ГТС
Рада ухвалила в першому читанні закон про створення незалежного оператора ГТС
Фіксувати згоду по СМС: нардепам запропонували створити “реєстр сексу”
Фіксувати згоду по СМС: нардепам запропонували створити “реєстр сексу”
Комітет Ради підтримав альтернативний законопроект про ринок землі
Комітет Ради підтримав альтернативний законопроект про ринок землі
Руслан Рябошапка
Рябошапка доручив перевірити листування нардепа зі Слуги народу Медяника
Закон про держбюджет: порядок денний Ради на 18 жовтня
Закон про держбюджет: порядок денний Ради на 18 жовтня
Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 18 жовтня
Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 18 жовтня
Руслан Рябошапка
Доказів достатньо: Рябошапка про підозру Гладковському
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка