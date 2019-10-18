Генпрокурор Руслан Рябошапка запевнив, що подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича вже у Верховній Раді.

Подання на нардепа Ярослава Дубневича зареєстроване у парламенті 17 жовтня, повідомив на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності генпрокурор Руслан Рябошапка.

– Воно було зареєстроване, вчора (17 жовтня – Ред.) було подане до парламенту. Де воно у вас в парламенті – це вже не до мене питання. Є у нас підтвердження, що воно вже у Верховній Раді, – наголосив він.

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Нагадаємо, 17 жовтня Руслан Рябошапка заявив, що направив подання в парламент про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата дев’ятого скликання Ярослава Дубневича.

За його словами, проти нього зібрано достатньо доказів для повідомлення підозри по ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Фото: Ярослав Дубневич