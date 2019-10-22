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Факти / Україна

Скорочення людей у 8 разів і підвищення зарплат – Дубілет про реформу Держаудиту

У Державній аудиторській службі істотно скоротять співробітників, а тим, що залишилися підвищать зарплати.

дубилет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що реформу Державної аудиторської служби почали з аудиту і визначили її ключові напрями.

За його словами, у відомстві зараз працюють 3 212 осіб, які отримують низькі зарплати. Для того, щоб запобігти корупції в Держаудиті, кількість працівників планують скоротити до 400 і підвищити зарплати.

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Ключові напрямки реформи Держаудиту

1. Орган повинен фокусуватися на серйозному шахрайстві. Працівники, які залишаться, повинні бути справжніми професіоналами, які працюють за міжнародними стандартами і ризик-орієнтовними підходами.

2. З Держаудиту приберуть дублювання функцій з Рахунковою палатою і силовими органами.

3. Великі державні компанії повинні проходити аудит в приватних аудиторських компаніях.

4. Держаудит буде переданий під Міністерство фінансів.

Нагадаємо, Дмитро Дубілет анонсував масштабні реформи, які покликані заощадити багато бюджетних грошей та зробити уряд ефективнішим.

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