У Державній аудиторській службі істотно скоротять співробітників, а тим, що залишилися підвищать зарплати.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що реформу Державної аудиторської служби почали з аудиту і визначили її ключові напрями.
За його словами, у відомстві зараз працюють 3 212 осіб, які отримують низькі зарплати. Для того, щоб запобігти корупції в Держаудиті, кількість працівників планують скоротити до 400 і підвищити зарплати.
Читайте: Кабмін віддав Дубілету Державну службу статистики
Ключові напрямки реформи Держаудиту
1. Орган повинен фокусуватися на серйозному шахрайстві. Працівники, які залишаться, повинні бути справжніми професіоналами, які працюють за міжнародними стандартами і ризик-орієнтовними підходами.
2. З Держаудиту приберуть дублювання функцій з Рахунковою палатою і силовими органами.
3. Великі державні компанії повинні проходити аудит в приватних аудиторських компаніях.
4. Держаудит буде переданий під Міністерство фінансів.
Нагадаємо, Дмитро Дубілет анонсував масштабні реформи, які покликані заощадити багато бюджетних грошей та зробити уряд ефективнішим.