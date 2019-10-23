Кабінет міністрів України оновив макроекономічний прогноз на 2020 рік.
Кабмін під час засідання схвалив новий макроекономічний прогноз, який передбачає зростання ВВП на 3,7% у 2020 році за консервативним сценарієм.
– За першим сценарієм, консервативним, Міністерство економіки повторило прогноз Світового банку – 3,7% зростання ВВП у 2020 році, – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Оптимістичний сценарій передбачає зростання економіки в 2020 році до 4,8% ВВП.
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Прем’єр-міністр зазначив, що це реалістичний прогноз, якщо в Україні буде вестися реальна боротьба з корупцією.
Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін визначився з прогнозами щодо курсу долара в Україні на 2020 рік.
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