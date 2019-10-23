Кабінет міністрів України оновив макроекономічний прогноз на 2020 рік.

Кабмін під час засідання схвалив новий макроекономічний прогноз, який передбачає зростання ВВП на 3,7% у 2020 році за консервативним сценарієм.

– За першим сценарієм, консервативним, Міністерство економіки повторило прогноз Світового банку – 3,7% зростання ВВП у 2020 році, – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Оптимістичний сценарій передбачає зростання економіки в 2020 році до 4,8% ВВП.

Читайте: Світовий банк дав прогноз зростання ВВП України до 2021 року

Прем’єр-міністр зазначив, що це реалістичний прогноз, якщо в Україні буде вестися реальна боротьба з корупцією.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін визначився з прогнозами щодо курсу долара в Україні на 2020 рік.