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Факти / Україна

Зростання ВВП на 3,7% – прогноз Кабміну на 2020 рік

Кабінет міністрів України оновив макроекономічний прогноз на 2020 рік.

Алексей Гончарук

Кабмін під час засідання схвалив новий макроекономічний прогноз, який передбачає зростання ВВП на 3,7% у 2020 році за консервативним сценарієм.

– За першим сценарієм, консервативним, Міністерство економіки повторило прогноз Світового банку – 3,7% зростання ВВП у 2020 році, – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Оптимістичний сценарій передбачає зростання економіки в 2020 році до 4,8% ВВП.

Читайте: Світовий банк дав прогноз зростання ВВП України до 2021 року

Прем’єр-міністр зазначив, що це реалістичний прогноз, якщо в Україні буде вестися реальна боротьба з корупцією.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін визначився з прогнозами щодо курсу долара в Україні на 2020 рік.

Фото: Урядовий портал

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