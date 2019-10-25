Екс-керівник Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев пропонує переформатувати ДАБІ та змінити систему видавання документів під час будівництва.

Екс-керівник Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, звільнений в грудні минулого року, вважає, що ДАБІ – токсичний карально-вимагальний орган і його потрібно переформатувати. Тільки так можна оздоровити і реформувати будівельну галузь.

– Потрібно повністю позбутися цього органу, який завжди буде асоціюватися з негативом і корупційними схемами, – додав Кудрявцев.

Він заявив, що має намір довести реформу, розпочату ним під час керівництва ДАБІ, до кінця. Сподівається, що його знання і досвід роботи ще знадобляться. Чиновник також назвав кілька кроків, яких, на його думку, сьогодні гостро потребує будівельна галузь.

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Потрібно змінити систему видавання дозволів і контролю за будівництвом – документи повинні видаватися автоматично. Причому це не повинно бути спеціальною функцією ДАБІ або якогось іншого органу, це проста адмінпослуга, яку можна отримати в електронному вигляді. Також необхідний новий формат контролю за будмайданчиками.

– Інспектор повинен приходити на будмайданчик всього чотири-п’ять разів: на початковому етапі, на рівні декількох поверхів, потім – у кінці будівництва. Метою цих візитів повинна бути не зупинка будівництва, а видавання розпорядження щодо усунення порушень, якщо такі є. Якщо все добре, виконані умови всіх будівельних норм, забудовник легко отримує сертифікат про введення в експлуатацію. Причому цей документ також повинен бути звичайною адмінпослугою і видаватися в електронному вигляді. Хто буде перевіряти – це вже питання для подальшої дискусії, але я б запропонував створити новий орган винятково для цієї функції, – пропонує Кудрявцев.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з мером Києва Віталієм Кличком незаконну надбудову на Майдані Незалежності.