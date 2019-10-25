Верховний суд просить президента Володимира Зеленського накласти вето на закон про судову реформу.

Ухвалений Верховною Радою проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування просять ветувати у Верховному суді.

З відповідним зверненням щодо закону №1008 суд звернувся до президента Володимира Зеленського, після його затвердження на засіданні.

– Верховний суд звертається до президента України з проханням застосувати дане Конституцією право вето до ухваленого Верховною Радою закону Про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів і до деяких законів щодо діяльності органів суддівського самоврядування, – йдеться у зверненні.

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У суді вважають, що відповідний закон формує загрози для незалежності суддів.

Також він може негативно вплинути на верховенство права.

До слова, міжнародні партнери України закликають Верховну Раду переглянути закон про судову реформу.

Джерело: Верховний суд