Бойовики здійснили обстріл в районі Богданівки з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, чим зірвали розведення сил.

В районі Богданівки бойовики імітували готовність до розведення сил, але натомість здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Таким чином терористи зірвали процес розведення сил на зазначеній ділянці.

– Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань, – повідомляють у штабі ООС.

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Згідно досягнутих домовленостей, для розведення сил в районі Богданівки протягом семи днів має зберігатися режим тиші.

До слова, заступник командувача штабом ООС Богдан Бондар заявив, що під час розведення сил на Донбасі не здаватимуть позиції.