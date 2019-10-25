Бойовики здійснили обстріл в районі Богданівки з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, чим зірвали розведення сил.
В районі Богданівки бойовики імітували готовність до розведення сил, але натомість здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Таким чином терористи зірвали процес розведення сил на зазначеній ділянці.
– Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №3 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань, – повідомляють у штабі ООС.
Читайте: Росія не даватиме гарантій щодо відведення сил на Донбасі – Пєсков
Згідно досягнутих домовленостей, для розведення сил в районі Богданівки протягом семи днів має зберігатися режим тиші.
До слова, заступник командувача штабом ООС Богдан Бондар заявив, що під час розведення сил на Донбасі не здаватимуть позиції.