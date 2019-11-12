В рамках розслідування справи про перехід корабельної групи ВМС через Керченську протоку в листопаді 2018 року ДБР отримало доступ до Стратегічного плану застосування ЗСУ.

Державне бюро розслідувань отримало дозвіл суду на тимчасовий доступ до Стратегічного плану застосування ЗСУ та інших складових сил оборони відсічі збройної агресії, який належить до документів під грифом Особливої ​​важливості.

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Доступ до стратегічного плану надано ДБР для досудового розслідування у справі №62019000000000683 про скоєння можливих неправомірних дій керівництвом країни під час ухвалення рішення про вчинення 25 листопада 2018 року переходу кораблів ВМС з Чорного в Азовське море через Керченську протоку.

Нагадаємо, 21 травня ДБР почало досудовий розгляд факту можливої ​​державної зради п’ятого президента Петра Порошенка. Йдеться про події 25 листопада 2018 року, коли українські кораблі були захоплені спецназом ФСБ РФ разом з екіпажем під час проходу через Керченську протоку.