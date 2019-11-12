На думку експертів Інституту майбутнього, урядовий проект закону №2285 Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор не відповідає заявленим в ньому принципам.

Законопроект має бути доопрацьований, оскільки він також не відповідає міжнародним стандартам і поданий до парламенту не на часі.

Про це заявив експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Інституту майбутнього Олександр Чебаненко під час круглого столу на тему: Яким бути чи не бути гральному бізнесу в Україні?

– У законопроекті закладена можливість працювати букмекерам, які пов’язані з країною-агресором Росією, а також з офшорних зон. Це може викликати низку запитань. Також створюється фонд підтримки спорту, медицини, культури за умови наявності державного бюджету, що у нинішніх умовах є дублюванням функцій і не є необхідним. У документі, як це не прикро, відслідковуються й певні корупційні ризики. Насамперед щодо формування регулятора грального ринку – створення Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор за наявності Мінфіну та надання їй фактично силових повноважень, – зазначив Чебаненко.

Крім того, за словами експерта, до держбюджету на 2020 рік закладені 3 млрд грн доходу від грального бізнесу, але вони не варті тих проблем, що будуть пов’язані з ним.

Інститут майбутнього вважає, що в цьому законопроекті немає довгострокового бачення і стратегії ринку. Так, головний дохід повинен бути не від продажу ліцензій, як запропоновано законопроектом, а від подальшої стабільної роботи операторів ринку, як це працює в Європі.

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Раніше експерт Українського аналітичного центру Борис Кушнірук заявив, що підготовлений урядом проект закону Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор в тому вигляді, в якому він був представлений на засіданні профільного комітету Верховної Ради, ухвалювати не можна.

На його думку, законопроект написаний під конкретних гравців і не має нічого спільного з озвученим бажанням Володимира Зеленського навести порядок в гральній сфері, хоч і був підготовлений Кабміном за його дорученням.