Під офісом президента пройшли мітинги підприємців. В руках плакати, пляшки з камінням, бубни та навіть намет – тут не до жартів.

На один з мітингів прийшли близько півтисячі підприємців з усіх міст України, вони шоковані тим, що президент підписав закони про введення касових апаратів. Вони навіть принесли перші шини, немов натякаючи, до яких сценаріїв це може призвести.

Все почалося ще два місяці тому. 10 вересня Верховна Рада у турборежимі приймає два законопроекти, які на думку депутатів мають вивести з тіні малий бізнес. 1,3 млн ФОПів повинні встановити касові апарати. Це означає облік, звіти та штрафи за порушення. Після четвертого за місяць мітингу до протестуючих вийшов голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та пообіцяв передати вимоги президенту.

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Логіка влади – не дозволити великому бізнесу працювати, видаючи себе за малий. Такі схеми відпрацьовані роками – великі магазини та ресторани діляться на кілька дрібних ФОПів і сплачують мізерні податки. Касові апарати мають вивести таких підприємців на чисту воду.

Але малі підприємці переконані: якщо маленькі ФОПи луснуть, то великі гравці диктуватимуть ціни як виробникам, так і покупцям. Влада заспокоює: за касові апарати підприємцям платити не треба. Це лише буде додаток в телефоні. Чек за покупку висилатиметься покупцю на електронну пошту. Однак експерти до такого ноу-хау вже зараз ставляться скептично, адже система недосконала.

Наприклад, продавцям цигарок чи гачків для вудок потрібно буде кожну одиницю товару заводити до електронної бази. Деякі підприємці запевняють: без бухгалтера – не обійтись.

Заспокоювати людей довелось особисто прем’єр-міністру. Олексій Гончарук каже: проблема – роздута. Паніка вигідна тим, кому добре залишатись в тіні. Ще одна мотивація влади – після запровадження нових правил зупиниться контрабанда товарів. Особливо це стосується побутової техніки, яка продається через інтернет-магазини.

Співголова міжфракційного парламентського об’єднання За ФОПів Роман Грищук визнає: закони недосконалі і ще будуть доопрацьовуватись. Касовий апарат – лише один із інструментів виведення продажів з тіні і не є панацеєю від контрабанди на кордоні.

Касові апарати: чи виживе малий бізнес

Ще одне нововведення. Не видали чек на товар від 850 грн? Вам повернуть гроші. Товар теж залишається. Це називається кешбек. Варто лише написати скаргу. Якщо порушення доведуть, продавця оштрафують на 150% від вартості товару.

Аби перехід на нові правила відбувався поступово, запроваджується мораторій на перевірку малого бізнесу. Він стосується всіх, окрім інтернет-магазинів, готелів, ресторанів та магазинів секунд-хенду. Заборона перевірок буде діяти два роки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Мін’юст повністю відкрив єдиний реєстр підприємців.