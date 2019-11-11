Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що в уряду є конкретні дати зустрічі у нормандському форматі.

В ефірі Свободи слова на ICTV Вадим Пристайко заявив, що не може оголосити дати зустрічі у нормандському форматі, але вони є.

– У нас є і дати, у нас є і план. Те, що я не називаю дату конкретну не означає, що вона відсутня. Це означає, що коли чотири сторони збираються з’їхатися в одному місці і мати переговори, на які не всі хочуть приїжджати, не треба робити кроків, які зірвуть цю зустріч, яку ми так складно, так довго влаштовуємо. Ви побачите цю дату, ми повідомимо про неї.

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Також він додав, що єдиний план зустрічі – це завершити війну.

Пристайко підкреслив, що спочатку існувало лише три умови для зустрічі президентів у нормандському форматі – розведення сил на всіх трьох ділянках і застосування формули Штайнмайера.

– Жодної третьої умови не обговорювали, але буквально у наступні дні зробили заяву, що треба мати “залізні домовленості”. Потім ця фраза переросла у певний документ. Я хочу сказати, що ми не тільки не обговорювали, ми, як радники президентів, визначили дуже короткий документ, який пропонується подати. Цей документ перераховує лише те, що ми плануємо досягти під час цієї розмови, – заявив маністр.

Нагадаємо, що 11 жовтня завершилася практична фаза розведення військ біля Богданівки та Петрівського у Донецькій області. Таким чином, Україна виконала попередні умови для проведення зустрічі у Нормандському форматі.