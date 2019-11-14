В Україні затримали чоловіка народного депутата від Слуги народу Анни Скороход Олексія Алякіна. Факти ICTV зібрали все, що про нього відомо.

Олексій Алякін – бізнесмен з Росії, який є чоловіком народного депутата від Слуги народу Анни Скороход. За її словами, він був затриманий за запитом Росії, надісланим 2017 року.

Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її політичну позицію і відмову голосувати за відкриття ринку землі.

Біографія Олексія Алякіна

Олексій Алякін народився 17 жовтня 1972 року в Ташкенті.

У 1992 році закінчив Ярославське вище військово-фінансове училище, а після – Інститут економіки і культури в Москві.

На початку 1990-х працював вчителем економіки в московській школі. Пізніше в Національному інституті розвитку.

У 1994 році заснував групу компаній Реінвест, яка займалася девелоперським бізнесом в Підмосков’ї та інвестиціями в нерухомість. До неї входили торговий дім КСЕ і турфірма Інна-тур. У 1997 році Алякін балотувався в депутати Мосміськдуми, але не пройшов.

Також в цей час придбав частки Маст-банку, Юнікорбанку, Інтеркапіталбанку, банків Окський, АБ Фінанс, Кедр і Пушкіно.

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З 2000 року працював заступником голови департаменту промисловості Мінмайна РФ. У 2003 році обійняв пост директора московського НДІ хімічних реактивів і хімічно чистих речовин, а у 2008 році був гендиректором Науково-дослідного фізико-хімічного інституту ім. Карпова.

Через чотири роки основний акціонер девелопера Potok Сергій Полонський передав оперативне керування компанією Алякіну, який збирався викупити його акції.

У 2013 році сторони розірвали угоду, а Полонський звинуватив Алякіна у виведенні активів. У цьому ж році Алякін продав частки в банках Кедр і Пушкіно, а Арбітражний суд Москви ухвалив заяву про банкрутство бізнесмена.

У 2014 році Алякін продав останній банківський актив Юнікорбанку і поїхав з Росії. У 2015 році Тверський суд Москви ухвалив рішення заарештувати Алякіна. Бізнесмена було оголошено у федеральний і міжнародний розшук у справі про шахрайство і незаконне виведення 700 млн рублів ($10 млн).

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про нардепа Анну Скороход, яка заявила про політичний тиск на неї.