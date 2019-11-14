У Генеральній прокуратурі прокоментували затримання цивільного чоловіка народного депутата України Анни Скороход Олексія Алякіна.

У зв’язку з промовою з трибуни парламенту нардепа Анни Скороход, яка звинуватила правоохоронні органи у затриманні її чоловіка Олексія Алякіна через її політичну позицію, Генеральна прокуратура України опублікувала своє звернення.

– 14 листопада 2019 року, Нацполіція затримала громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку, – зазначили у генпрокуратурі.

Екстрадиційну перевірку проводить столична прокуратура, а вже за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі.

– Раніше громадянин намагався уникнути екстрадиції шляхом оформлення громадянства України через надання міграційній службі неправдивих відомостей, – додали у генпрокуратурі.

9 серпня 2018 року Алякіна затримали на території Київської області. Тоді суд обрав запобіжний захід у вигляді трьох місяців під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року. Однак Новозаводський районний суд міста Чернігов змінив своїм рішенням запобіжний захід на домашній арешт.

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3 січня 2019 року домашній арешт скасовували, коли встановили, що Олексій Алякін має українське громадянство. Однак, рішення про набуття громадянства було двічі скасоване міграційною службою через надання під час його оформлення неправдивих відомостей та підроблених документів.

Алякін через суд намагався скасувати це рішення. Однак 7 листопада 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд йому відмовив.

Нагадаємо, 14 листопада чоловіка народного депутата Ганни Скороход (фракція Слуга народу) підприємця Олексія Алякіна затримали у Києві.

Скороход заявила, що чоловіка затримали через її політичну позицію.

Лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія зазначив, що партія до затримання Алякіна не має жодного відношення.