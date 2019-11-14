Керівник одного з головних департаментів Офісу президента не могла безпосередньо вплинути на призначення на керівні посади у Нафтогазі, а тому і виконати свою обіцянку за отримання хабара.

НАБУ понад три місяці збирало докази про вимагання хабара злочинним угрупованням, до якого входила співробітниця Офісу президента. Бюро навіть заслало свого агента, який мав дізнатися усе про схеми зловмисників.

З’ясувалося, що вони не могли безпосередньо виконати обіцяне за хабар.

– Фактично вони не мали особистого впливу на прийняття рішення щодо призначення керівників Нафтогазу. Тому можна сказати, що це були шахраї… Вона мала контакти, мали вихід на людей і тому для них це була звичайна справа, – розповів екс-агент НАБУ Євген Шевченко.

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Експерт розповів, що підозрювана з Офісу президента діяла за відпрацьованою схемою, тобто вона могла отримувати хабарі роками.

Також кажуть, що чиновниця часто хизувалася впливовою посадою і вигідними знайомствами.

До слова, 13 листопада співробітниці Офісу президента, яку спіймали на хабарі, повідомили про підозру.