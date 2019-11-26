PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Тіло 10 днів пролежало в канаві: на Донбасі вбили ветерана АТО

У Луганській області сталося жорстоке вбивство ветерана АТО Юрія Гундара. Його тіло знайшли у канаві через 10 днів після смерті.

Тіло 10 днів пролежало в канаві: на Донбасі вбили ветерана АТО

В одному із сіл Луганської області невідомі вбили ветерана антитерористичної операції Юрія Гундаря.

Його зарізали та кинули в канаву, де тіло пролежало близько 10 днів. Письменник і блогер Валерій Ананьєв, який служив разом із загиблим повідомив про жахливу смерть товариша.

– Юру знайшли зарізаного в канаві, де він пролежав близько 10 днів. Юрій був би останньою людиною, яка заслуговує так загинути. Але сталося все саме так. Не знаю, чи була його смерть героїчною, але життя було героїчним – точно, – написав він.

Читайте: Хто та навіщо жорстоко побив ветерана АТО Хана і його дружину

Нагадаємо, у Києві 20 листопада помер ветеран АТО Ігор Панов з позивним Хан, якого жорстоко побили у ніч на 10 листопада.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Потяг
Їхав в зону ООС: на Київщині військовий випав з поїзда і загинув
Аня Бланшард
Знайшли останки тіла дочки бійця UFC Харріса, яка зникла місяць тому
У Києві помер ветеран АТО Ігор Панов, якого 9 листопада жорстоко побили
У Києві помер ветеран АТО Ігор Панов, якого 9 листопада жорстоко побили
Саида Алетаха
У Британії померла 26-річна бійчиня після поразки на турнірі з кікбоксингу
Самогубство
Загадкова смерть родини у Запоріжжі: тіла батьків у саднах, син повішений
Померла Аніко Рехвіашвілі керівник балету Національної опери
Померла Аніко Рехвіашвілі керівник балету Національної опери
Никита Исаев
У РФ лідер Нової Росії Микита Ісаєв помер у поїзді
Чемпіонку України з боксу збив на смерть потяг
Чемпіонку України з боксу збив на смерть потяг
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка