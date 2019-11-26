У Луганській області сталося жорстоке вбивство ветерана АТО Юрія Гундара. Його тіло знайшли у канаві через 10 днів після смерті.

В одному із сіл Луганської області невідомі вбили ветерана антитерористичної операції Юрія Гундаря.

Його зарізали та кинули в канаву, де тіло пролежало близько 10 днів. Письменник і блогер Валерій Ананьєв, який служив разом із загиблим повідомив про жахливу смерть товариша.

– Юру знайшли зарізаного в канаві, де він пролежав близько 10 днів. Юрій був би останньою людиною, яка заслуговує так загинути. Але сталося все саме так. Не знаю, чи була його смерть героїчною, але життя було героїчним – точно, – написав він.

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Нагадаємо, у Києві 20 листопада помер ветеран АТО Ігор Панов з позивним Хан, якого жорстоко побили у ніч на 10 листопада.