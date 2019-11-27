Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель отримує в середньому 25 тис. гривень на місяць.

Юлія Мендель розповіла, скільки заробляє на посаді прес-секретаря президента Володимира Зеленського.

За словами Мендель, у середньому її зарплата становить 25 тис. гривень на місяць, але іноді “трохи більше”. Сюди входить оклад в 15 тис. плюс надбавки.

– За мову, за дисертацію, за ще щось… І потім я літаю, і там, $100-200, ось десь так, – заявила Мендель.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів, посадовий оклад прес-секретаря президента встановлений у розмірі 15 720 гривень.

Нагадаємо, навколо Мендель розгорівся скандал після того, як прес-секретар Зеленського завадила журналісту поставити запитання керівнику Офісу президента Андрію Богдану.