Реакцію політиків та користувачів мережі на зустріч нормандської четвірки читайте на Фактах ICTV.
Зустріч нормандської четвірки відбулася 9 грудня в Парижі. Це сталося вперше за останні три роки.
За підсумками саміту був узгоджений та підписаний текст комюніке.
Згідно з документом, Росія та Україна домовилися, зокрема, про режим припинення вогню до кінця 2019 року, новий обмін полоненими, нові пункти пропуску, розведення сил.
У мережі по-різному відреагували на результати зустрічі. Але загалом більшість відзначила, що жодних червоних ліній президент України не перейшов.
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Звільнений український режисер Олег Сенцов відзначив, що це були хороші переговори:
– Країну ніхто не зрадив. Полонених намагаються повернути. Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують,- написав він на сторінці у Facebook.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що зустріч в нормандському форматі зрушила з мертвої точки питання врегулювання війни на Донбасі.
– Я сподіваюся, що це дійсно дасть можливість повернути тимчасово окуповані території, і через деякий час ми зможемо говорити про те, що виконані всі завдання і позиції, які були згадані і президентом, і його командою, – сказав Дмитро Разумков журналістам.
Народний депутат і голова партії Голос Святослав Вакарчук позитивно відзначив домовленості про припинення вогню та новий обмін полоненими.
Добре, що домовились про обмін заручників. І про припинення вогню. Це єдине, що зараз матиме значення. Подивимось, як ці домовленості будуть виконані.
— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 9 декабря 2019 г.
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на сторінці у Facebook написав, що участь в переговорах у нормандському форматі для України це великий прогрес, адже три роки ситуація знаходилася в замороженому стані.
Більше коментарів та реакцій на зустріч у нормандському форматі можна переглянути в нашій добірці.
До слова, раніше Факти ICTV публікували кумедні моменти нормандської зустрічі.