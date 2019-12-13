Характеристики позитивні – командування ССО про Антоненка

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко проходить службу за контрактом в рядах Сил Спеціальних операцій з 2017 року.

За час проходження служби він характеризувався позитивно, йдеться в повідомленні Командування ССО на сторінці в Facebook

– Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом у лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в командуванні ССО з червня 2019 року. За час проходження служби характеризується позитивно. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України готове сприяти проведенню об’єктивного розслідування і надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року було проведено брифінг за участю керівництва Нацполіціі, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому були частково розкриті проміжні результати розслідування вбивства Павла Шеремета.

Наразі слідство підозрює у виконанні вбивства 5 осіб: Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко (псевдонім Лиса), Яну Дугарь та подружжя Інну (Пума) та Владислава (Буча) Грищенків.

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Джерело: Командування ССО