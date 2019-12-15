Підняв і кинув: у Михайлівському соборі чоловік розбив ікону

Відвідувачів Михайлівського собору в Києві налякав чоловік, який навмисно розбив там ікону.
У неділю, 15 листопада, невідомий у Михайлівському соборі розбив ікону.
Як повідомила очевидець події Анастасія Островська, чоловік зробив це навмисне.
– Просто підняв і кинув на підлогу, – додала вона.
Дівчина додала, що дуже злякалася через дії хулігана.
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Під постом із фотографіями люди залишили декілька гнівливих коментарів: “Я такого ще не бачив… І що, ніхто по писку не дав? А поліцію викликали?”, “Гріх взяв на душу, дурень!”, “Людей з психозами часто тягне до церкв”.
Нагадаємо, нещодавно православні відзначали День ікони Божої Матері Знамення.
Фото: Anastasiia Ostrovska
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