Рада відклала до 2021 року введення системи трансплантації

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, який відкладає використання ЄДІСТ під час трансплантації до 2021 року.

Верховна Рада ухвалила законопроект №2457 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

За відповідне рішення проголосували в п’ятницю 320 народних депутатів.

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Законопроект продовжує використання інформації з паперових носіїв під час організації трансплантації до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), але не пізніше 1 січня 2021 року.

Також у законопроекті йдеться, що Державна інформаційна система супроводу трансплантації складається з ЄДІСТ і Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (ДІСТГСК).

Крім того, Міністерство охорони здоров’я має створити координаційний центр з питань трансплантації.

Раніше Факти ICTV писали, що Рада ухвалила в першому читанні законопроект про функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізосіб-підприємців.