Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – загинув військовий

З початку доби бойовики здійснили чотири обстріли позицій військових Операції об’єднаних сил.

У результаті збройних провокацій терористів загинув один військовослужбовець України.

– На Луганському напрямку близько 11.00 противник з боку населеного пункту Березівське обстріляв опорні пункти підрозділів ООС біля Орєхова – зі 120-мм міномета, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, і Новотошківське – з міномета калібру 120 мм, – повідомляє прес-служба Міноборони.

Читайте: Двоє поліцейських на Донбасі продали речові докази за 125 тис. грн

На Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях бійців ООС неподалік Красногорівки.

Військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойові завдання поблизу Лебединського, обстріляли з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що за виведення військ з ОРДЛО відповідальна Росія.