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Факти / Україна

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – загинув військовий

З початку доби бойовики здійснили чотири обстріли позицій військових Операції об’єднаних сил.

У результаті збройних провокацій терористів загинув один військовослужбовець України.

– На Луганському напрямку близько 11.00 противник з боку населеного пункту Березівське обстріляв опорні пункти підрозділів ООС біля Орєхова – зі 120-мм міномета, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, і Новотошківське – з міномета калібру 120 мм, – повідомляє прес-служба Міноборони.

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На Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях бійців ООС неподалік Красногорівки.

Військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойові завдання поблизу Лебединського, обстріляли з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що за виведення військ з ОРДЛО відповідальна Росія.

Джерело: Міноборони

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