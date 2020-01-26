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Факти / Україна

Спалах ГРВІ у Запорізькій області: в Бердянську закрито усі школи

У Бердянську в Запорізькій області через зростання ГРВІ на карантин закрито усі школи й дитячі садки.

Роботу дитячих установ буде припинено до 31 січня.

Також через зростання числа захворювань на вірусні інфекції тимчасово не відчиняться класи в 27 школах Запоріжжя та області.

Крім того, у Запорізькій області зачинено на карантин ще чотири школи, а саме Тимошевська, Молочанська, Новоолексіївська та Владівська.

Читайте: Профілактика грипу: що робити, щоб не захворіти

Влада звітує, що до школи не прийшли 8,4% учнів, з яких 6,3% внаслідок захворюваності на ГРВІ.

До слова, з 27 січня на карантин через вірусні інфекції закриють школи Житомира.

Джерело: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України

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