Спалах ГРВІ у Запорізькій області: в Бердянську закрито усі школи

У Бердянську в Запорізькій області через зростання ГРВІ на карантин закрито усі школи й дитячі садки.
Роботу дитячих установ буде припинено до 31 січня.
Також через зростання числа захворювань на вірусні інфекції тимчасово не відчиняться класи в 27 школах Запоріжжя та області.
Крім того, у Запорізькій області зачинено на карантин ще чотири школи, а саме Тимошевська, Молочанська, Новоолексіївська та Владівська.
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Влада звітує, що до школи не прийшли 8,4% учнів, з яких 6,3% внаслідок захворюваності на ГРВІ.
До слова, з 27 січня на карантин через вірусні інфекції закриють школи Житомира.
Джерело: Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України
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