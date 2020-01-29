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Факти / Україна / Політика

В Офісі президента немає заяви про відставку Гончарука

В Офісі президента повідоми, що зареєстрованої заяви про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука немає.

Таку відповідь на інформаційний запит отримав журналіст Олексій Братущак.

У документі зазначається, що заява у реєстраційно-довідковій базі Офісу президента не зареєстрована.

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Нагадаємо, 17 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку і передав її на розгляд президента Володимира Зеленського разом із правом внесення до Верховної Ради. Офіс президента відповів, що отримав заяву і розгляне її.

Пізніше під час Українського сніданку в Давосі Олексій Гончарук заявив, що уряд України не збирається йти у відставку.

Він зауважив, що наразі у команди немає проблем з довірою, тому Кабінет міністрів надалі працюватиме разом з президентом Володимиром Зеленським.

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