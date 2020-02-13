Нардепів від Слуги народу відправлять на навчання у США

Народні депутати фракції Слуга народу поїдуть на навчання в США, проте поза робочий час.

– Не лише наші – з усього парламенту. Є така програма, вона давно існує. Це такі навчально-ознайомчі програми. Вони пропонують три-п’ять днів провести в Конгресі США, ще пару днів – ближче до місцевого самоврядування, – заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

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Також він підкреслив, що навчання буде проходити у вільний від роботи час, однак якщо воно буде. Під час пленарних засідань парламентаріїв ніхто не буде відпускати.

– Ми зараз ставимо у пріоритет відвідування Ради, комітетів і виконання пов’язаних з цим завдань, тобто все інше – у вільний від роботи час. Це знову ж таки, якщо він буде. Наскільки я пам’ятаю, в березні тільки перша група поїде, якщо ми в датах з ними зійдемося. Тому що відпускати десять депутатів у важливий пленарний тиждень теж ніхто не буде, – підкреслив Корнієнко.

Раніше Факти ICTV писали, що у фракції Слуга народу є план того, як провести реформу децентралізації до місцевих виборів в Україні.