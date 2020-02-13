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Факти / Україна

Протести далекобійників: Мінінфраструктури задовольнило низку вимог

Міністерство інфраструктури України досягнуло деяких домовленостей із міжнародними автомобільними перевізниками, які 12 лютого вийшли на протест з вимогою звільнити з посади міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Перевізники вимагали звільнення міністра через проблеми в електронній системі видавання дозволів на виконання перевезень вантажів територією іноземних держав.

В свою чергу Криклій зазначив, що вже є повне розуміння з деяких питань.

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Сторони домовились про те, що необхідно розробити критерії, за якими система електронного бронювання не дозволить бронювати дозволи особам, які фактично не виконують перевезення.

Міністр інфраструктури зазначив, що найближчим часом відбудеться переведення оформлення всіх дозволів через електронне замовлення.

– Ми ввели електронне бронювання дозволів на автоперевезення, щоб подолати корупцію, яка робила життя перевізників нестерпним, а колишніх керівників Укртрансбезпеки – багатими, – сказав міністр.

Водночас прем’єр міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд не відмовлятиметься від електронної системи видання дозволів на міжнародні автоперевезення.

Асоціація міжнародних автоперевізників домовилася про зустріч на засіданні комітету в Мінінфраструктури для вирішення проблем.

Нагадаємо, 12 лютого через акцію перевізників під Кабміном на в’їзді до Києва утворилися кілометрові черги.

Джерело: Мінінфраструктури

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