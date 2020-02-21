Нардеп Поляк відповість за кнопкодавство: Офіс генпрокурора порушив справу

Проти позафракційного народного депутата Владіслава Поляка, якого 21 лютого кілька разів ловили на голосуванні за своїх колег, Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження.

Приводом стали фото та відео, оприлюдненн у ЗМІ, на яких видно, як Поляк кнопкодавив.

Згідно з процедурою, відомості про вчинення правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань вніс генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

– Таким чином впроваджено в дію новелу Кримінального кодексу України щодо відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування, – йдеться в повідомленні.

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Досудове розслідування доручено слідчим Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили фото і відео, як 21 лютого під час засідання Верховної Ради нардеп із Закарпаття Владіслав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до закону про ринок землі.

Як відомо, 16 січня 2020 року набув чинності закон щодо забезпечення особистого голосування нардепами. У разі, якщо провину народного обранця доведе суд, він заплатить штраф у розмірі 51-85 тис. грн.

Фото: karpatnews.in.ua